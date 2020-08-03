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Su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi öldü
Adana Valisi Süleyman Elban: Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti
|03 Ağustos 2020 16:58
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