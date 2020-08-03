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Kurban eti dağıtmak için ödünç aldığı araçla kaza yapan sürücü öldü
Antalya'da kurban eti dağıtmak için ödünç aldığı otomobille kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.
|03 Ağustos 2020 17:27
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Antalya'nın kurban eti dağıtmak için ödünç aldığı otomobille kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.
Kemer ilçesinde Murat Özberk, kurban eti dağıtmak için arkadaşından 07 KBD 17 plakalı otomobili ödünç aldı.
Özberk'in kullandığı araç, D-400 kara yolunda seyir halindeyken Merkez Mahallesi'nde virajı alamayarak yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Özberk'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Özberk'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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