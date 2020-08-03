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Vaka sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 747 oldu. Bugün 41 bin 301 test yapılırken, 995 yeni vaka tanısı konuldu, bin 3 kişi ise iyileşti.
 03 Ağustos 2020 19:31
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Vaka sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var. http://covid19.saglik.gov.tr ifadelerini kullandı.

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