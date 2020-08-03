Vaka sayısı artmaya devam ediyor
|03 Ağustos 2020 19:31
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Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.
Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var. http://covid19.saglik.gov.tr ifadelerini kullandı.
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