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İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısını hükümet ödeyecek

İngiltere'de korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren kafe ve restoranlara destek olmak amacı ile hükümet müşterilerin hesaplarının yarısı ödeyecek
 03 Ağustos 2020 18:19
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İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısını hükümet ödeyecek

İngiltere'de korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren kafe ve restoranlara destek olmak amacı ile hükümet müşterilerin hesaplarının yarısı ödeyecek.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa ekonomisinde ülkeler krizden çıkış yolları arıyor. İngiltere'de salgın nedeni ile ekonomik darboğaza giren hizmet sektörüne hükümetten destek geldi. Hükümetin, bugün başlattığı "Eat Out Help Out" (Yardım Etmen İçin Dışarıdan Ye) kampanyası ile ülke genelinde bulunan 72 bin kafe ve restoranda yemek yiyen vatandaşların hesabının yarısı 1 ay boyunca hükümet bütçesinden karşılanacak. Kampanya 3 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında sadece Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri geçerli olurken, kişi başı ödenen tutar 10 Sterlini (Yaklaşık 90 Lira) geçmeyecek. Vatandaşlar 24 saat içinde istediği kadar kampanyadan yararlanırken, alkol tüketimi kampanya kapsamında değil.

Hükümet, başlattığı kampanya ile yaklaşık 2 milyon kişinin işini kaybetmesini engelleyeceğini önü sürerken, kampanyanın bütçeye maliyetinin ise 500 milyon Sterlin olması bekleniyor. İngiltere ekonomisinde bu yıl salgın nedeni ile çeyreklik bazda 1979 yılından bu yana yüzde 2,2 ile en sert daralma meydana gelmişti.
İhlas Haber Ajansı
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