Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir
|03 Ağustos 2020 18:27
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Kurban Bayramı tatilinde corona virüs unutuldu, sahillerden virüsle mücadeleyi zaafiyete uğratacak görüntüler geldi.
Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Birinci dalga sahillere indi" sözleriyle yorumladığı bu durum, virüsle mücadeleyi nasıl etkileyecek?
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Tevfik Özlü; Bayram döneminde önemli ölçüde insan hareketliliğinin yaşandığını görüyorum. Hiç bir salgın yokmuş gibi eski hali tekrar yaşayanlar oldu. Tabi bunun bir yansıması olacaktır. Genelde 7-10 içerisinde tabloda kendisini belli edecektir. Bayram ve bayramlaşma ile ilgili süreç, hem tatil yerlerinde yaşanan denizde plajda yaşanan kalabalıklaşmanın etkisini hep beraber göreceğiz ifadelerini kullandı.
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