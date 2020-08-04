MEB'den açık öğretim okulları sınıf geçme ve sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarih ve 7327427 sayılı yazılarıyla;

1-Açık öğretim okulları 3' üncü döneminde, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde yurt içi ve yurt dışı programlarına kayıtlı, 7 Eylül 2020 tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış tüm öğrenciler için dönem açılması ve dönemin sayılması, haftalık ders çizelgelerine göre öğrencilere bir dönemde alabilecekleri toplam kredi kadar ders atanması, sistemde oluşan genel ağırlıklı puanın bu dersler için ders puanı olarak belirlenmesi, genel ağırlıklı puanı, geçme puanının altında olanlara veya genel ağırlıklı puanı olmayanlara geçme puanının ders puanı olarak belirlenmesi ve atanan derslerin kredisinin verilmesi,

2-Açık Öğretim Ortaokulu yurt içi ve yurt dışı programlarına kayıtlı öğrenciler için dönem açılması, öğrencilere bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanması, sistemde oluşan genel ağırlıklı puanın bu dersler için ders puanı olarak belirlenmesi, genel ağırlıklı puanı, geçme puanının altında olanlara veya genel ağırlıklı puanı olmayanlara geçme puanının ders puanı olarak belirlenmesi,

3-Açık Öğretim Kurumları 2' nci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması istendi.

Ahmet KANDEMİR