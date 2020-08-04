Kalfalık, ustalık beceri sınavlarında dikkat edilmesi gereken hususlar
|04 Ağustos 2020 00:03
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 27.07.2020 tarih ve 19863661 sayılı yazılarıyla, Ağustos dönemi kalfalık/ustalık beceri sınavlarında dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.
Koronavirüs'ün (Covid-19) yayılımını önlemek ve sınavlara katılacak adaylar ile sınavlarda görev alacak öğretmenlerin sağlığını korumak amacıyla;
1-Okul yönetimi tarafından bina girişinde ve sınav alanlarında, yeteri kadar el dezenfektanı ve tıbbi maske bulundurulması,
2-Adayların sınav alanına tıbbi maske takılı olarak alınması, (Zorunlu bir durum yok ise aday, sınav anında maskesini çıkarabilir.)
3-Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek adayların aralarında en az bir metre mesafe bulunması,
4-Her bir sınav alanında aynı anda mümkün olan en az sayıda adayın beceri sınavına alınması,
5-Sınav süresince komisyon üyelerinin tıbbi maske, eldiven ve gerekli durumlarda yüz siperliği kullanması,
6-Sınav alanlarının her oturumdan sonra en az 15 dakika havalandırılması, gerekmektedir.
Ahmet KANDEMİR
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