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Tosuncuk topladığı paralarla bakın ne yapmış

Yüksek kar vaadiyle on binlerce kişiden yaklaşık 1 milyar lira çarpıp yurtdışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın, Metamfetamin' üretmek için şirketin 200 milyon liralık sermayesiyle Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirttiği ortaya çıktı
 03 Ağustos 2020 19:54
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Tosuncuk topladığı paralarla bakın ne yapmış

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle 132 bin 222 kişiyi dolandırmış, topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlik bank adı altında kurulan bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı ortaya çıkartmıştı.

Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atanıp, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulmuştu. Çiftlik Bank vurgununda kuruluşun bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladığında ise şoke edici gerçekler ortaya çıkmıştı.

İŞTE O İFADE

SABAH vurgun dosyasında yer alan şoke edici bir bilgiye ulaştı. Yurdakul, etkin pişmanlığında Tosuncuk'un paralarla uyuşturucu ticareti yaptığını, husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suaikast planı hazırladığını anlattı. İşte o ifade, 'Mehmet Aydın biz yurtdışında iken uyuşturucu kullandığı zamanlarda her şey sürekli konuşup anlatıyordu.

Bursa'da ihtilaf yaşadığı Bekir K. isimli şahsa suikast girişiminde bulunmak istedi. Bunun için sağ kolu Suat Emir aracılığıyla paralar gönderdi ancak herhangi bir olay meydana gelmedi. Yine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G. isimli biri daha vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu.

Mehmet de uyuşturucu kullanırdı. Çok para kazanacağım düşüncesiyle Necip'e 200 milyondan fazla sermaye verdi. Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirdiler. Amaçları 'Metamfetamin' üretmekti. İmalat başladıktan bir süre sonra imalathane polis tarafından basıldı Necibin kayınpederi yakalandı, Necip de yurtdışına kaçtı.'

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Kırmızı bültenle aranan Tosun, halen yakalanamadı. Arjantin'e kaçtıktan sonra Türkiye'ye dönen Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile birlikte tüm sanıklar 4 Temmuz 2019 günü görülen duruşmada tahliye edilmişti.
Sabah
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