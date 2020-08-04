MEB, mesleki okullarda il dışı nakiller için boş kontenjanların acilen belirlenmesini istedi
|04 Ağustos 2020 00:06
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 28.07.2020 tarih ve 9992159 sayılı yazılarıyla boş kontenjanlara alana yerleştirme işlemlerini açıkladı.
Bulundukları okulda henüz alanı belirlenmemiş öğrenciler olması nedeniyle boş kontenjanlar belirlenememekte ve okul dışından gelmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlatılamamaktadır.
Boş kontenjanların ilan edilerek okul dışından gelmek isteyen öğrencilerin alan değişikliği ve nakil yöntemiyle istedikleri alanlara geçişlerinin sağlanabilmesi için aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır:
1. Değişik nedenlerle alana geçiş işlemi yapılamayan öğrenciler bulundukları okullarda "Alan seçimi yapılmayan öğrenciler" listesinde görülebilmektedir. Bu öğrenciler, 7 Ağustos 2020 tarihine kadar alan yerleştirme puanları ve boş kontenjanlar dikkate alınarak okul müdürlüklerince alanları belirlenip e-Okul sistemine kaydedilecektir.
2. Alanlar bazında boş kontenjanlar 7 Ağustos 2020 saat 17:00 den sonra e-Okul sisteminde "Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri" bölümünde ilan edilecektir.
3. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun dışındaki diğer okullarda kontenjanı bulunan alanlara nakil başvuruları 10 Ağustos 2020 tarihinde açılacaktır. Yapılan nakil başvuruları 14 Ağustos 2020 tarihinde ilgili okul müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve aynı gün okulda ilan edilerek e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilecektir.
Ahmet KANDEMİR
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