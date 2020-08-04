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Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu

 04 Ağustos 2020 00:09
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Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de büyük ölçüde etkileyen COVID-19 salgını kişisel ve kurumsal alışkanlıklarımızı tamamen değiştiriyor. Bu değişimleri doğru yönetebilmek ve 16 Mart 2020'den bu yana kapalı olan eğitim kurumlarımızın yeni normalde daha sağlıklı ve temiz şekilde açılması, çocuklarımızın eğitim hizmetini sürdürebilmesi için ekibimizle büyük bir çaba ve özveri içerisindeyiz. Eğitim kurumlarımızı daha iyi koşullarda açmak ve eğitim hizmetlerimizi yeni normale uygun hale getirmek için sadece Bakanlığımızın tecrübesi ve çalışmaları ile değil bu konuda destek olabilecek tüm paydaşlarımızla istişareler gerçekleştirerek hazırlıklarımızı tamamlıyoruz.

"Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" yaptığımız hazırlıklarda yol gösterici ana kaynaklarımızdan biridir. Kılavuzumuz, yeni dönemde eğitim kurumlarımıza rehberlik edecek ve kurumların hijyen ve enfeksiyon hususlarında kurumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda onlara yol gösterecektir. Hazırladığımız kılavuzla, eğitim kurumlarımızda ve sunulan eğitim hizmetlerinde standart kazanabilmesi için, ülkemizin kalite kontrol alanında marka kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile iş birliği yaparak sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesini hedefliyoruz.

TSE iş birliği ile yapılan eğitimlerde eğitim kurumlarında hijyen ve enfeksiyon alanlarında uzmanlaşan denetim personelimiz, eğitim kurumlarımızın kılavuzda belirlenen şartlara uygunluğu için yerinde incelemeler yapacaktır. Bu incelemeler ve raporlamalar neticesinde kılavuza uygun şekilde eğitim kurumlarımız belgelendirilecektir. Kurumlarımızın hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon risklerine karşı tedbirlerin zamanında alınması için kılavuzda belirtilen hususlara harfiyen uyulması gerekmektedir. Belge alan eğitim kurumlarının kalite standartlarını sürdürmeleri için kurumlar takip sistemi aracılığıyla izlenmeye devam edecektir.

Yeni dönemde sağlıkla ve huzurla çocuklarımıza kavuşmayı ümit eder, bu önemli kılavuzu hazırlarken bize desteğini esirgemeyen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey'e ve TSE yetkililerine eğitim camiamız adına gönülden teşekkür ederim.

Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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