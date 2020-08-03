1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski eşini ölümle tehdit eden şüpheli yakalandı

Avcılar'da eski eşini ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı yakalandı.
 03 Ağustos 2020 20:13
Yazdır
Eski eşini ölümle tehdit eden şüpheli yakalandı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos 23.10 sıralarında polise başvuruda bulunan S.Ö'nün uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından ölümle tehdit edildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis 3 Ağustos'ta şüpheli Zafer E.'yi Arnavutköy Mavigöl Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu
03 Ağustos 2020 20:09		 Tosuncuk topladığı paralarla bakın ne yapmış
03 Ağustos 2020 19:54
Hakkari'deki trafik kazasında ölenler için tören düzenlendi
03 Ağustos 2020 19:16		 Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
03 Ağustos 2020 18:38
Kamyonet metrelerce takla attı: 2 ölü, 5 yaralı
03 Ağustos 2020 17:56		 Bayramın dördüncü gününün kaza bilançosu: 15 ölü
03 Ağustos 2020 17:35
Kurban eti dağıtmak için ödünç aldığı araçla kaza yapan sürücü öldü
03 Ağustos 2020 17:27		 Su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi öldü
03 Ağustos 2020 16:58
Ukraynalı modeli darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
03 Ağustos 2020 16:55		 Bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı
03 Ağustos 2020 16:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:49 - Bayram tatili bitti, Marmaris'te uzun araç kuyrukları oluştu20:41 - Sivas'ta etkili olan dolu 10 bin dekar tarım arazisine zarar verdi20:37 - Tabiat parklarında bayram yoğunluğu20:33 - 'Mutlu kent' Sinop bayramda doldu taştı20:29 - Ordu'dan 7 ülkeye aspir yağı ihracatı20:25 - Afyonkarahisar'da doğal 'çiçek balı' sağımı heyecanı
20:21 - Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi defnedildi20:17 - Boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede hayatını kaybetti20:13 - Eski eşini ölümle tehdit eden şüpheli yakalandı20:09 - Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu20:05 - Kurban atıklarını etrafa saçtılar, ekipler müdahale etti19:54 - Tosuncuk topladığı paralarla bakın ne yapmış
19:50 - Meteorolojiden 4 il için 'aşırı sıcak hava' uyarısı19:31 - Vaka sayısı artmaya devam ediyor19:26 - Tatilciler dönüş yoluna geçti, araçlar ilerlemekte güçlük çekti19:16 - Hakkari'deki trafik kazasında ölenler için tören düzenlendi19:09 - MSB'den Bahreyn Dışişleri Bakanlığı açıklamasına yanıt
19:03 - Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hakkari'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
'Açık giyindin' tartışmasına hakim ayarı
Düğünden sonra rahatsızlanan gelinin testi pozitif çıktı
Vaka sayısı artmaya devam ediyor
Mezunları en kolay iş bulabilen ilk 30 üniversite
Bakan Koca'nın 'vaka az' dediği ile binlerce kişi akın etti
5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?
AK Parti İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye hazırlanıyor
Karısının kaçtığı adama sokakta kanlı pusu!
Memur ve memur adaylarından gelen sorulara cevaplar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eşine kafa atan adam 1
susamak 1
muharrem ince 1
selfie 1
ingiltere 1
sosyal fobiyi ilk tanımlayan kişi 1
ırak 1
dila hanım 2
ekşi elmalar 1
sosyal mesafe 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam