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Eski eşini ölümle tehdit eden şüpheli yakalandı
Avcılar'da eski eşini ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı yakalandı.
|03 Ağustos 2020 20:13
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Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos 23.10 sıralarında polise başvuruda bulunan S.Ö'nün uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından ölümle tehdit edildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis 3 Ağustos'ta şüpheli Zafer E.'yi Arnavutköy Mavigöl Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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