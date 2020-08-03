Bayram tatili bitti, Marmaris'te uzun araç kuyrukları oluştu
Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesini tercih eden tatilciler, bayramın son gününde dönüş yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.
|03 Ağustos 2020 20:49
|Yazdır
Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan bayramında evlerinde geçiren tatilciler Kurban Bayramını fırsat bilip Muğla'nın turistlik ilçelerine akın etti. Sabahın erken saatlerinden akşam vaktine kadar yola çıkan tatilciler Marmaris merkezde ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman tıkanan trafiğe Emniyet güçleri kontrollü geçiş sağladı. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|LPG tankerindeki sızıntı ekipleri harekete geçirdi
03 Ağustos 2020 22:29
|İstanbul'a tayini çıkan polis memuru kazada yaralandı
03 Ağustos 2020 22:24
|Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram trafiği sürüyor
03 Ağustos 2020 22:15
|Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin daha cenazesi defnedildi
03 Ağustos 2020 22:00
|Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
03 Ağustos 2020 21:52
|Dükkanına arabayla daldılar, "canları sağ olsun" dedi!
03 Ağustos 2020 21:49
|Hatalı sollama yaptı, taklalar attı: 2 yaralı
03 Ağustos 2020 21:45
|Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100'de yoğunluk yaşanıyor
03 Ağustos 2020 21:09
|Hatay'da evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
03 Ağustos 2020 21:05
|Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu
03 Ağustos 2020 20:57