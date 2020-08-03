Bayram dönüşü yollar Acil Koordinasyon Merkezi'nden takip ediliyor
|03 Ağustos 2020 20:53
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Türkiye genelinde oluşan Bayram dönüşü trafik yoğunluğu Karayolları Genel Müdürlüğünde Bulunan Acil Koordinasyon Merkezi'nden takip ediliyor. Koordinasyon Merkezi'nde canlı olarak Türkiye'nin 4 bir yanından trafik yoğunluğu takip ediliyor. Bayram dönüşü karayollarında oluşan kaza ve acil durumlara anında müdahale ediliyor. Bayram trafiği hakkında değerlendirmelerde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Celal Koruç, "Yaklaşık 68 bin kilometre yol ağımız var. 17 tane bölge Müdürlüğümüz 119 şube şefliğimiz yurt içinde her tarafa yayılmış durumdayız. Herhangi bir trafik kazası ve acil durumda ekiplerimiz gidip acil müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi Büyükşehirlerimiz de yaşayan insanlarımız bayramda Anadolu'ya bayram dönüşü kendi yaşadıkları memlekete dönüşlerinde çok yoğun trafik yaşanıyor. Vatandaşlarımız eskise nazaren daha bilinçli tatilin son gününe seyahatlerini bırakmıyor. Vatandaşlar yola çıktıkları zaman kesinlikle takip mesafesini korusunlar" dedi.
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