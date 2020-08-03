Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100'de yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren ve dönüş için yola çıkan vatandaşlar, Karadeniz kentlerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampalarında yoğunluğa neden oldu.
|03 Ağustos 2020 21:09
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Dönüş yoluna dün akşam saatlerinde itibaren geçen tatilciler, D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Karadeniz illerinden İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. Bölgede trafiğin ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipler tarafından kontrollü geçiş sağlanarak rahatlatılmaya çalışılan trafiği akışını, AA ekipleri havadan görüntüledi.
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