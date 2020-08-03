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Mersin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
|03 Ağustos 2020 21:22
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Alınan bilgiye göre, Cevdet Harun A. yönetimindeki 01 FGK 36 plakalı otomobil, Sait Polat Bulvarı 70. Yıl Devlet Hastanesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Şehriban İzleş'e (72) çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İzleş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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