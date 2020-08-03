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Silahla oynarken kendini vuran çocuk hayatını kaybetti
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çocuk, oynadığı silahın patlaması sonucu hayatını kaybetti.
|03 Ağustos 2020 21:37
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Olay, Poyraz Mahallesi Anadolu Lisesi karşısında bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde boş durumda bulunan silahla oynayan Ahmet Yasin T. (14), silahın elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti. Patlama sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
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