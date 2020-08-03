Hatalı sollama yaptı, taklalar attı: 2 yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hatalı sollama yapan araç taklalar attı, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
|03 Ağustos 2020 21:45
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Edinilen bilgiye göre kaza, Perşembe beldesi Koramanlar köyünde meydana geldi. Hakan K. hakimiyetindeki 67 ANN 719 plakalı araç karşı taraftan gelen aracı fark edemeyip öndeki aracı sollamaya kalkınca kontrolden çıkıp taklalar attı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Perşembe itfaiyesinden de yardım istendi. Araçtan Hakan K. ve arkadaşı Atakan A. sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan K.'nın durumu ciddiyetini koruduğu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.
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