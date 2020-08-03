Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Denizli'nin Buldan ilçesinde besicilik yapan Hüseyin Kavak'ın 5 yaşındaki ineği, üçüz buzağı dünyaya getirdi.
|03 Ağustos 2020 21:52
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Kaşıkçı Mahallesi'nde hayvancılık yapan Kavak, Holstein ırkı ineğinin doğumu için veteriner hekim Hüseyin Güngör'ü çağırdı.
Ahıra gelen Güngör'ün yardımıyla birkaç dakika arayla buzağılar sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Kavak, AA muhabirine, ineğinin üçüz buzağı dünyaya getirmesine şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.
Güngör ise ineklerde üçüz doğumun nadir görülen bir durum olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bu tür doğumlarda anne sütü yetersizse buzağıların bağışıklık sistemi zayıf kalacağı için gelişme olmuyor, yavruyu kaybedebiliyoruz. Üçüzler genelde yaşamaz. Bunların sağlıklı olması bizi sevindirdi."
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