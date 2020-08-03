İstanbul'a tayini çıkan polis memuru kazada yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Ordu'dan tayin olduğu İstanbul'a giden bir polis olduğu öğrenildi.
|03 Ağustos 2020 22:24
|Yazdır
Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a tayini çıkan polis memuru B.A (29) yönetimindeki 23 BB 280 plakalı otomobil, Konarı köyünden kara yoluna çıkış yapan K.Y (32) yönetimindeki 34 PM 6116 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü K.Y ve F.G.Y (53) ile diğer otomobilin sürücüsü polis memuru B.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|LPG tankerindeki sızıntı ekipleri harekete geçirdi
03 Ağustos 2020 22:29
|Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram trafiği sürüyor
03 Ağustos 2020 22:15
|Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin daha cenazesi defnedildi
03 Ağustos 2020 22:00
|Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
03 Ağustos 2020 21:52
|Dükkanına arabayla daldılar, "canları sağ olsun" dedi!
03 Ağustos 2020 21:49
|Hatalı sollama yaptı, taklalar attı: 2 yaralı
03 Ağustos 2020 21:45
|Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100'de yoğunluk yaşanıyor
03 Ağustos 2020 21:09
|Hatay'da evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
03 Ağustos 2020 21:05
|Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu
03 Ağustos 2020 20:57
|Bayram dönüşü yollar Acil Koordinasyon Merkezi'nden takip ediliyor
03 Ağustos 2020 20:53