Ordu Valisi Sonel, bayram tatili dönüşü sürücüleri uyardı
Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kurban Bayramı tatili dönüşünde sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
|03 Ağustos 2020 22:43
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Gülyalı ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret eden Vali Sonel, durdurulan araç sürücülerinin bayramını kutladı.
Sonel, sürücüler ile yolculara kolonya ve çikolata ikramında bulundu, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Sonel, sürücülere "Bayram dönüşünde de trafik kurallarına uyalım ki ağzımızın tadı bozulmasın." uyarısında bulundu.
Vali Sonel, emniyet kemeri kullanımının da hayati önem taşıdığını vurguladı.
Sürücüleri, şerit ihlali yapmamaları konusunda da uyaran Sonel, "Araç kullanırken telefonla konuşmamaya özen gösterelim. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, kaza riskinin önüne geçelim. Hız yapmayalım. Geç olsun güç olmasın." diye konuştu.
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