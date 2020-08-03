Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Sivas'ın Doğanşar ilçesi Yavşancık köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|03 Ağustos 2020 23:01
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Doğanşar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Doğanşar ilçesi Yavşancık köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süresince karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
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