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Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli dünyaca ünlü sosyal medya uygulamasının ABD'li bir şirkete satılması için 15 Eylül'e kadar süre verdi.
 03 Ağustos 2020 23:28
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Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre verdi

ABD'de Çin merkezli dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok krizi büyümeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, güvenlik endişeleri nedeni ile TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediğini vurgularken, Microsoft ya da diğer bir büyük ABD'li şirket tarafından TikTok'un ABD kolunun satın alınması gerektiğini açıkladı. Trump, "TikTok, Microsoft ya da başka bir ABD'li şirkete satılmadığı takdirde 15 Eylül'de kapatacağız" dedi.

Öte yandan Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde "TikTok'u Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklıyoruz" ifadelerini kullanmış, yasağı uygulamak için yeni bir kararname imzalayacağını ya da acil durum yetkilerini kullanabileceğini ifade etmişti.
İhlas Haber Ajansı
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