İstanbul'da dolunay manzarası mest etti
İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunayın, eşsiz güzelliği kendine hayran bıraktı.
|03 Ağustos 2020 23:29
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