1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arzu hemşire doğadan topladığı taşları sanat eserine dönüştürüyor

Elazığ'da hastanede psikiyatri hemşiresi Arzu Arı, eşinin desteğiyle Murat Nehri'nin çevresi ve doğadan topladığı taşlarla ağaç köklerini çeşitli tekniklerle boyayarak birbirinden güzel objeler hazırlıyor.
 03 Ağustos 2020 23:39
Yazdır
Arzu hemşire doğadan topladığı taşları sanat eserine dönüştürüyor

Elazığ'da psikiyatri hemşiresi Arzu Arı, doğadan topladığı taşları sanat eserine dönüştürüyor.

Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görev yapan 33 yaşındaki Arı, Murat Nehri çevresinde, köyünde ve doğada bulduğu taşları ve kuru ağaç köklerini çeşitli tekniklerle boyayıp birbirinden güzel objeler hazırlıyor.

İlkokul yıllarından bu yana resim sanatına ilgi duyan 2 çocuk annesi Arı, hastanedeki görevi sırasında hastalarını rehabilite edebilmek için resim yaparken yeteneğini keşfetti.

İşinden arta kalan zamanlarda, eşinin iş yerinde, onun da desteği ile resim yaparak bu alanda kendisini geliştiren Arı, taş ve ağaç köklerini farklı tekniklerle rengarenk boyayarak hediyelik eşyalara dönüştürmeye başladı.

Yaptığı ürünleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Arı, hem resim yaparak stres atıyor hem de talep üzerine hazırladığı ürünlerden gelir elde ediyor.

"Hastalarımla resim yapmaya başladık"

Arzu Arı, AA muhabirine, resme yeteneğini hastaları sayesinde keşfettiğini söyledi.

Eğitimini sürdürürken resimden uzak kaldığını ifade eden Arı, "10 yıldır psikiyatri hemşiresi olarak görev yapıyorum. Hastalarımla ilgilenirken rehabilite döneminde resim yapmaya başladık. Resim yeteneğimin ortaya çıktığını fark ettim. Çocukluktan beri ilgim olan resim sanatı ile ilgilenmeye başladım." dedi.

Arı, resim yapmanın kendisine iyi geldiğini anlatarak, hem işini sürdürdüğünü hem de bu sanat dalında kendisini geliştirdiğini aktardı.

"Resim yapmak hastalara da çok iyi geliyordu. Bana da iyi gelince bu şekilde devam ettim. Çocuklarımla da farklı çalışmalar yapıyoruz. Farklı atıkları boyayarak değişik eserler ortaya çıkarıyorum." diyen Arı, hayal dünyasında tasarladıklarını resim sanatı ile farklı eserlere dönüştürdüğünü kaydetti.

Kullandığı taşları ve ağaç köklerini doğada bulmanın zor olduğunu dile getiren Arı, bu malzemelerin ürüne dönüşmesi için belirli standartta olması gerektiğini belirtti.

Arı, bu sanatı eşi ve çocukları ile sürdürdüğünü aktararak, "Eşimin işletmesinde kendime oluşturduğum köşede çalışmalarımı yapıyorum. Çocuklarım da eşim de sürekli yanımda oluyor, bana destek oluyorlar." diye konuştu.

"İş yerimde, evimizde hep beraber bu sanatı icra ediyoruz"

Arı'nın eşi Erol Arı da eşini her konuda desteklediğini belirtti.

Sağlık çalışanı olan eşine bu tür sosyal aktivitelerin iyi geldiğini dile getiren Arı, "Eşim taş boyamayı, ağaç köklerinden güzel eserler çıkarmayı seviyor. Bu sanatı severek yapıyor. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Eşimle hafta sonları taş topluyoruz. İş yerimde, evimizde hep beraber bu sanatı icra ediyoruz. Bizim için de bir hobi oldu." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Tarihteki pandemiler uzun vadede kökten değişimlerin ipuçlarını verir'
03 Ağustos 2020 23:52		 Bayramın son günü İstanbul trafiği sakin
03 Ağustos 2020 23:44
Omuz omuza veren çift 17 yıldır ekmeklerini topraktan kazanıyor
03 Ağustos 2020 23:42		 El verdiği torunuyla ailesinin asırlık fıçıcılık mesleğini sürdürüyor
03 Ağustos 2020 23:41
Mezopotamya'nın en eski buğday tohumundan ekmek yaptılar
03 Ağustos 2020 23:37		 Ürettiği kömür kırıcılar 'kara elmas'ı sanayiye hazır hale getiriyor
03 Ağustos 2020 23:35
Kahramanmaraş'ta Karadeniz yaylalarını aratmayan görsel şölen
03 Ağustos 2020 23:34		 Fedakar anne 'kanatsız meleklerinin' üzerine titriyor
03 Ağustos 2020 23:32
İstanbul'da dolunay manzarası mest etti
03 Ağustos 2020 23:29		 Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
03 Ağustos 2020 23:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:09 - Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu00:06 - MEB, mesleki okullarda il dışı nakiller için boş kontenjanların acilen belirlenmesini istedi00:03 - Kalfalık, ustalık beceri sınavlarında dikkat edilmesi gereken hususlar00:01 - CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?00:01 - 4 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Bu kampüste hayat var
00:00 - MEB'den açık öğretim okulları sınıf geçme ve sınav açıklaması23:52 - 'Tarihteki pandemiler uzun vadede kökten değişimlerin ipuçlarını verir'23:44 - Bayramın son günü İstanbul trafiği sakin23:42 - Omuz omuza veren çift 17 yıldır ekmeklerini topraktan kazanıyor23:41 - El verdiği torunuyla ailesinin asırlık fıçıcılık mesleğini sürdürüyor23:39 - Arzu hemşire doğadan topladığı taşları sanat eserine dönüştürüyor
23:37 - Mezopotamya'nın en eski buğday tohumundan ekmek yaptılar23:35 - Ürettiği kömür kırıcılar 'kara elmas'ı sanayiye hazır hale getiriyor23:34 - Kahramanmaraş'ta Karadeniz yaylalarını aratmayan görsel şölen23:32 - Fedakar anne 'kanatsız meleklerinin' üzerine titriyor23:29 - İstanbul'da dolunay manzarası mest etti
23:28 - Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?
MEB'den açık öğretim okulları sınıf geçme ve sınav açıklaması
MEB, mesleki okullarda il dışı nakiller için boş kontenjanların acilen belirlenmesini istedi
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu
Bu kampüste hayat var
4 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Kalfalık, ustalık beceri sınavlarında dikkat edilmesi gereken hususlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
romatizma 1
ırak 1
kapya biber 1
ingiltere 1
acemi kasaplar 2
domates peynir ekmek 1
hurdacılık 1
Diskalifiye olmak 1
masterchef 1
selfie 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarı Yılı Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam