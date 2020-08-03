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El verdiği torunuyla ailesinin asırlık fıçıcılık mesleğini sürdürüyor

İznik'teki atölyesinde 75 yıldır şalgam, turşu ve sirke yapımında kullanılan fıçıları üreten İsmail usta, mesleğinin unutulmaması için torununa el verdi.
 03 Ağustos 2020 23:41
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El verdiği torunuyla ailesinin asırlık fıçıcılık mesleğini sürdürüyor

Bursa'nın İznik ilçesinde 75 yıldır fıçı üreten İsmail Alkış, ata yadigarı mesleği el verdiği torunuyla sürdürüyor.

Babasından 13 yaşında devraldığı mesleğe ömrünü adayan ve işi, 28 yaşındaki torunu Mehmet Eser'e de öğreten 88 yaşındaki Alkış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1945 yılından bu yana fıçı ürettiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişler doğrultusunda ürettiği fıçıların şalgam, turşu ve sirke yapımında, ayrıca süs eşyası olarak kullanıldığını belirten Alkış, "Yoğun sipariş alıyoruz. Bunları yetiştirebilmek için torunumla çalışıyoruz." dedi.

Alkış, babasının kestiği tahta parçalarının artıklarından oyuncak yaparak kendi kendine marangozluğu öğrendiğini anlattı.

Mesleğe başlamasının öyküsüne değinen Alkış, şöyle devam etti:

"Çocukluğumda babam, küçük bir fıçı yapmamı istedi ve yaptığımda su kaçırıp kaçırmadığını test etti. Yaptığım fıçının su kaçırmadığını gören babam, bu işi bana devretti. Ben bu işi bir süre İznik'in Sansarak Mahallesi'nde yaptım. Hem kardeşim okula yazıldığı için hem de fıçı yapmak için gereken malzemeleri getirmekte zorlandığımdan 1959 yılında İznik'teki yerimize taşındık. Babamdan öğrendiğim mesleği oğlum olmadığı için ben de kızımın oğluna yani torunuma öğrettim. Şimdi torunumla fıçı yapmaya devam ediyoruz. İnşallah torunum da kendi çocuğuna bu mesleği aktarır."

Meslek yok olmasın, diye dedesinin yanında çalışmaya başladı

Mehmet Eser de dedesinin, bu mesleğin yok olacağı endişesi taşıdığını belirtti.

Bu işi bir kuşak daha ileri taşımak için evlendikten sonra dedesinin yanında çalışmaya başladığını dile getiren Eser, fıçı ustalığının sabır ve ustalık gerektirdiğini vurguladı.

Eser, "Ailenin dördüncü kuşak fıçı ustası benim. 100 yıldır ailemiz bu meslekle geçimini sağlıyor. Yaz aylarıyla beraber artan taleplere yetişmek için dedemle bütün gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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