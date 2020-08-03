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Omuz omuza veren çift 17 yıldır ekmeklerini topraktan kazanıyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir bölümü kapalı olan 8 dönümlük alanda 17 yıldır meyve ve sebze üretimi yapan Orhan-Gülizar Topaç çifti, elde ettikleri ürünleri pazarlarda satışa sunuyor.
 03 Ağustos 2020 23:42
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Omuz omuza veren çift 17 yıldır ekmeklerini topraktan kazanıyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan 4 çocuk sahibi Orhan-Gülizar Topaç çifti, 17 yıldır ekmeklerini topraktan çıkarıyor.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde, 4 dönümü kapalı 8 dönümlük kiralık alanda uzun yıllardır meyve ve sebze üretimi yapan çift, elde ettikleri ürünleri pazarlarda satışa sunuyor.

Yılın 12 ayı üretimi sürdüren Topaç çifti, ayrıca seraya gelen müşterilerine, meyve sebzeleri kendilerinin toplamasına, dalından yeni koparılmış olanları da yerinde satın almalarına imkan sunuyor.

"Gönüllülük olmadan bu işleri asla başaramazdık"

Orhan Topaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçü üniversite mezunu, biri lise öğrencisi 4 çocuğunu, topraktan kazandıkları para ile okuttuklarını söyledi.

İnşaat ustası olduğunu, bu işi bırakıp devletten hiçbir destek almadan eşiyle çalışarak sera oluşturup sebzeleri tüketiciyle buluşturduklarını belirten Topaç, "Eşimle birlikte azmettik, toprağa güvendik. Bu seranın demirlerini eşimle birlikte büktük, direklerini birlikte dikip naylonunu birlikte örttük. Omuz omuza, gönül gönüle verdik. İkimiz de toprağı seviyoruz. İstekle, gönülle sabahın 5'inden gecenin 9'una kadar çalışırız. Zaten gönüllülük olmadan bu işleri asla başaramazdık." dedi.

"Allah'ın yarattığı toprak kadar güzel bir şey yok. O her şeyi üretiyor, bir taraftan temizlerken, diğer taraftan da kirliyi yok ediyor." diyen Topaç, "Toprağa bakarsanız verir. Karşılığını aldığımız zaman da oluyor, alamadığımız zaman da. Ben kazansam da kazanmasam da işimi seviyorum, topraktan vazgeçmem. Zaten sevmemiş olsaydım, 17 yıldır bu işi yapamazdım. Eşim de benim kadar toprağı ve üretmeyi seviyor." ifadelerini kullandı.

Orhan Topaç, çiftçiliğin meşakkatli bir iş olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gurbetçiler gelemedi. Bu nedenle satışlarda ve fiyatlarda düşme var. Yine de Allah'ıma şükrediyorum, Müşterilerimiz bizi tercih ediyor, bize sahip çıkıyor, hepsinden Allah razı olsun. Bize köy pazarında yer verip ürünlerimizi satmamızı sağlayan Belediye Başkanımız Şefik Çakıcı'ya ve encümenlerimize çok teşekkür ediyorum. Ürünlerimizin saklanması için soğuk hava deposu zaruri bir ihtiyaçtır. Devlet büyüklerimizden bu konuda yardım bekliyoruz."

Gülizar Topaç ise çiftçilere daha fazla sahip çıkılmasını isteyerek, "Kaymakamımız, Belediye Başkanımız sağ olsunlar, desteklerini esirgemiyor ama destek daha fazla olursa seralarımızı büyüterek üretimi artırabiliriz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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