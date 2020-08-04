1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları

 04 Ağustos 2020 00:01
Yazdır
4 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak son 16 turu rövanş maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Turuncu-lacivertli takım, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Kopenhag/19.30/20.00)

2- Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için resmen başlayacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kurban Bayramında 162 bin 832 trafik personeli görev yaptı
03 Ağustos 2020 22:50		 MSB'den Bahreyn Dışişleri Bakanlığı açıklamasına yanıt
03 Ağustos 2020 19:09
Bakan Karaismailoğlu: Dünya ekonomisinde dengeler değişiyor
03 Ağustos 2020 18:16		 Bakan Karaismailoğlu, Saray- Kırklareli yolunun temelini attı
03 Ağustos 2020 16:34
Bakan Ersoy'dan 'top modele dayak' açıklaması
03 Ağustos 2020 15:17		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bayram diplomasisi'
03 Ağustos 2020 10:39
Uçakta kürtçe anonsa vize çıkmadı
03 Ağustos 2020 10:18		 AK Parti İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye hazırlanıyor
03 Ağustos 2020 10:04
Bakan Pakdemirli: Tedbirleri aldık, gıdada sıkıntı yok
03 Ağustos 2020 07:35		 ABD'li şirket petrol için PKK ile anlaştı
03 Ağustos 2020 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:09 - Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu00:06 - MEB, mesleki okullarda il dışı nakiller için boş kontenjanların acilen belirlenmesini istedi00:03 - Kalfalık, ustalık beceri sınavlarında dikkat edilmesi gereken hususlar00:01 - CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?00:01 - 4 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Bu kampüste hayat var
00:00 - MEB'den açık öğretim okulları sınıf geçme ve sınav açıklaması23:52 - 'Tarihteki pandemiler uzun vadede kökten değişimlerin ipuçlarını verir'23:44 - Bayramın son günü İstanbul trafiği sakin23:42 - Omuz omuza veren çift 17 yıldır ekmeklerini topraktan kazanıyor23:41 - El verdiği torunuyla ailesinin asırlık fıçıcılık mesleğini sürdürüyor23:39 - Arzu hemşire doğadan topladığı taşları sanat eserine dönüştürüyor
23:37 - Mezopotamya'nın en eski buğday tohumundan ekmek yaptılar23:35 - Ürettiği kömür kırıcılar 'kara elmas'ı sanayiye hazır hale getiriyor23:34 - Kahramanmaraş'ta Karadeniz yaylalarını aratmayan görsel şölen23:32 - Fedakar anne 'kanatsız meleklerinin' üzerine titriyor23:29 - İstanbul'da dolunay manzarası mest etti
23:28 - Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?
MEB'den açık öğretim okulları sınıf geçme ve sınav açıklaması
MEB, mesleki okullarda il dışı nakiller için boş kontenjanların acilen belirlenmesini istedi
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu
Bu kampüste hayat var
4 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Kalfalık, ustalık beceri sınavlarında dikkat edilmesi gereken hususlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal mesafe 1
ekşi elmalar 1
hortum 1
Ufuk Bayraktar 2
acemi kasaplar 2
ırak 1
dila hanım 2
kıraathane 1
kapya biber 1
sosyal fobiyi ilk tanımlayan kişi 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarı Yılı Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam