Bakan Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili açıklama
|04 Ağustos 2020 05:22
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Bakan Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına yapılan müdahalelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Sivas Gemerek, Bolu Kıbrıscık, İstanbul Maltepe, Ataşehir, Diyarbakır Hani, Çardaklı, Balıkesir Dursunbey, Ayvacık, Eskişehir Tepebaşı ve Musaözü'ndeki orman yangınlarının ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR
Pakdemirli, kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangınları ise şöyle sıraladı:
"Kastamonu Taşköprü, Derebeysi, Denizli Çal, Poyrazlı, Kırklareli Demirköy, Bulanıkdere, Osmaniye Düziçi, Osmaniye Merkez, Adana Kozan, Antalya Konyaaltı, Hisarçandır, Muğla Menteşe, Dokuzçam, Yeşilyurt, Ankara Nallıhan, Kızılcahamam, Hatay İskenderun, Akarca, Gaziantep Şehitkamil, Tokat Erbaa, Yoldere, Manisa Alaşehir, Kozluca, İzmir Kiraz, Karaburç, Sinop Boyabat ve Oğlakcılar yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Sinop Durağan yangınını söndürme çalışmalarımız ise devam ediyor."
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