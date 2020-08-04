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ABD terörü finanse ediyor

ABD, PKK/PYD üzerinden yeni bir senaryoyu devreye sokuyor. CIA bağlantılı "Delta Crescent Energy" adlı firma Suriye'de PYD ile petrol anlaşması yaptı, ardından bir ABD heyeti Kandil'e gitti. Dışişleri Bakanlığı "ABD'nin terörizmi finanse ettiğini" belirterek petrol anlaşmasına sert tepki gösterdi.
 04 Ağustos 2020 06:10
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ABD terörü finanse ediyor

ABD'li Delta Crescent Energy adlı firmanın PKK'yı idari bir muhatap kabul edip Suriye'de petrol çıkarmak için terör örgütüyle anlaşma imzalamasına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, anlaşmayı uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bir adım olarak niteleyerek, ABD'nin bu adıma destek vermesinin esefle karşılandığını ve kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yeni Şafak'ın dün sürmanşetten duyurduğu haber hatırlatılarak, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik 'Delta Crescent Energy LLC' adlı şirketle sözleşme imzaladığı belirtildi.

Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir

Terör örgütünün bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez."

ABD petrole konmak istiyor

İŞTE GASPÇI ÇETENİN GEÇMİŞİ

John Dorrier, Irak'ta yer edinmeyi başaramayan ancak Esed rejimine karşı AB yaptırımlarına uymak için operasyonları durdurmak zorunda kalıncaya kadar Suriye'nin kuzeydoğusunda bir sözleşme yapan Gulfsands Petroleum'un kurucusu ve eski genel müdürlüğünü yapmış bir isim. James Cain ise ABD hukuk firması Kilpatrick Townshend'a bağlı çalışan bir avukat olarak görünüyor. Ancak James Cain'i bu ortaklıkta olmasını ilginç kılan unsur, ABD'nin Danimarka büyükelçisi olarak dört yıl görev yapmış olması. Cain ABD resmi bakamları nezdinde güçlü bir politik destek sağlamada etkili bir isim olarak görünüyor. ABD'de kurulu bir güvenlik şirketi olan TigerSwan'ın kurucusu Jim Reese ise Pentagon'un Irak'taki faaliyetlerinde sıkça rastlanan bir isim olarak dikkat çekiyor. Suriye'de de Amerikan askeri varlığının yılmaz savunucusu Reese, Fox News'e 2018'de verdiği bir röportajda "Suriye'nin tüm doğu kısmına sahibiz. Bu bizim. Bunu bundan vazgeçemeyiz" beyanında bulunmuştu.
Yeni Şafak
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