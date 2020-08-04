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Altın'da 'vur-kaç' çok tehlikeli

İşi gücü bıraktık, anlık fiyat hareketlerini yakalayarak para kazanmaya çalışıyoruz. Analistler "Gram altın bu yıl yüzde 53 değerlendi, 445 TL'ye dayandı. Küresel riskler ve belirsizlik yüksek. Her an sert kar satışları gelebilir. Uzun vadecilere diyecek yok ama 'vur-kaç'çılar için bu oyun çok tehlikeli hal aldı" uyarısında bulunuyor
 04 Ağustos 2020 06:50
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Altın'da 'vur-kaç' çok tehlikeli

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, haftanın ilk işlem gününde 1.985 doları görerek rekor kırdı. Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1.970 doların ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.

DEĞERLİ METAL DEVRİ

Uluslararası piyasada yükseliş eğilimi ivme kazanan altının ons fiyatı, sadece temmuzda yüzde 11 değer kazandı. Ons altın böylece yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı. Dolar endeksindeki değer kaybı, altın ile birlikte bütün değerli metallere olan talebi artırırken bu dönemde gümüşün getirisi altını da geride bıraktı. Gümüşün ons fiyatı, temmuzda yüzde 36 değer kazanarak 24,2 dolara çıktı.

GRAM GRAM TIRMANDI

Yurt içinde yükseliş serisini üst üste 8'inci aya taşıyarak bu anlamda 2001 yılından bu yana en uzun soluklu rallisini gerçekleştiren altının gram fiyatı da temmuzda rekor üzerine rekor kırdı. Haziran ayını 392 liradan tamamlayan gram altın, temmuzda 444,5 lira ile rekor seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 13 değer kazanarak 443 liradan kapanış yapmıştı. Gram altın, temmuzda, 2019 kapanışına göre ise yüzde 53 prim yaptı.

TALEP ZİRVEDE

Analist İslam Memiş; ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini bildirdi. Bu gelişmelerin yanı sıra Covid-19 vaka saylarının artması, siyasi gerginlikler, negatif reel faizler ve doların zayıf seyrinin altın fiyatlarında tarihi rallilerinden birinin yaşanmasını sağladığını dile getiren Memiş "Altın talebinin artmasıyla, değerli metal fonlarına geçen hafta 3,8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, altı yılın zirvesine çıktı" ifadelerini kullandı.

KAR SATIŞINA DİKKAT

Memiş, hızlı yükselen fiyatlar sebebiyle kar satışlarının etkisini artırabileceğine dikkati çekerek aralıksız sekiz haftalık yükseliş trendiyle bütün zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının, kısa vadede güç toplamak için gerileyebileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Altının ons fiyatında 2.000 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu aktaran Memiş "ABD Merkez Bankasının adımları ve FED Başkanı Jerome Powell'ın güçlü dolar söylemi, dolar varlıklarında kısa vadeli toparlanmayı gündeme getirebilir. Böyle bir durumda kısa vade için altının ons fiyatı 1.895 dolar, altının gram fiyatı da 408 liraya kadar gerileyebilir" ikazında bulundu.

AL-SAT TEHLİKELİ

Son dönemde fiyatlarda yaşanan ralli ile birçok yatırımcının kısa vadede yüksek kar etme amacıyla 'al-sat'a yöneldiğini vurgulayan Memiş, şöyle devam etti: Sosyal medyadaki yönlendirmelere bakarak al-sat yapan çok sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu, çok tehlikelidir. Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde öngörülerde de yanılma payı çoktur. Vatandaşlarımız birikimlerini, uzun vadeli olarak düşünerek farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmeli. Altının bir tasarruf aracı olarak görülmesi gerekir.
Türkiye
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