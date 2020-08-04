FETÖ Avrupa'da mahkeme kuruyor
|04 Ağustos 2020 07:15
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AİHM'den çoğu zaman Türkiye'deki mahkeme kararlarını destekleyen kararlar çıkarken; bunu hazmedemeyen örgüt mensuplarının, Belçika'da 'sembolik' olarak bir mahkeme kurmaya çalıştığı belirtiliyor.
Kurulan bu mahkemeyle darbe girişimi, sınav sorularının çalınması ve Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk gibi kumpas davalarından yargılanan örgüt mensuplarına yönelik sözde hak ihlalleri uygulandığına yönelik kararların çıkarılmaya çalışılacağı ifade ediliyor. Sembolik mahkemede ABD ve Avrupa'da bulunan firari FETÖ'cü eski hakim ve savcıların görev alacağı iddia ediliyor. Örgüt mensuplarının mahkemenin kurulması için bağış toplamaya başladığı da ifade ediliyor.
Sembolik mahkemeden çıkan kararların AİHM nezdinde herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. 15 Temmuz'un ardından FETÖ'cüler tarafından AİHM'e çok sayıda başvuru yapılmıştı. Başvurulardan bazıları sağlık durumu ile cezaevi şartlarının uyumlu olmadığı, bazıları da tek kişilik odada tutulmanın kötü muamele teşkil ettiği iddialarıyla ilgiliydi. AİHM, bu başvurularla ilgili ret kararı vermişti. AİHM'in ret kararı verdiği kişiler arasında, Gülen'in avukatlığını yapan Abdulkadir Aksoy, FETÖ'nün kıdemli avukatlarından Mehmer Rasim Kuseyri ile Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek de bulunuyor.
Ebru Karatosun
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