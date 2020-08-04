1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ Avrupa'da mahkeme kuruyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) umduğunu bulamayan FETÖ'cüler, yurt dışında yeni bir oyunun peşinde.
 04 Ağustos 2020 07:15
Yazdır
FETÖ Avrupa'da mahkeme kuruyor

AİHM'den çoğu zaman Türkiye'deki mahkeme kararlarını destekleyen kararlar çıkarken; bunu hazmedemeyen örgüt mensuplarının, Belçika'da 'sembolik' olarak bir mahkeme kurmaya çalıştığı belirtiliyor.

Kurulan bu mahkemeyle darbe girişimi, sınav sorularının çalınması ve Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk gibi kumpas davalarından yargılanan örgüt mensuplarına yönelik sözde hak ihlalleri uygulandığına yönelik kararların çıkarılmaya çalışılacağı ifade ediliyor. Sembolik mahkemede ABD ve Avrupa'da bulunan firari FETÖ'cü eski hakim ve savcıların görev alacağı iddia ediliyor. Örgüt mensuplarının mahkemenin kurulması için bağış toplamaya başladığı da ifade ediliyor.

Sembolik mahkemeden çıkan kararların AİHM nezdinde herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. 15 Temmuz'un ardından FETÖ'cüler tarafından AİHM'e çok sayıda başvuru yapılmıştı. Başvurulardan bazıları sağlık durumu ile cezaevi şartlarının uyumlu olmadığı, bazıları da tek kişilik odada tutulmanın kötü muamele teşkil ettiği iddialarıyla ilgiliydi. AİHM, bu başvurularla ilgili ret kararı vermişti. AİHM'in ret kararı verdiği kişiler arasında, Gülen'in avukatlığını yapan Abdulkadir Aksoy, FETÖ'nün kıdemli avukatlarından Mehmer Rasim Kuseyri ile Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek de bulunuyor.

Ebru Karatosun

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı
03 Ağustos 2020 19:03		 Etkisiz hale getirilen 4 teröristin biri, gri kategoride
03 Ağustos 2020 12:41
PKK'nın Diyarbakır annelerinden rahatsızlığı teröristlerin ifadelerine yansıdı
03 Ağustos 2020 11:22		 Muş'ta jandarmanın ikna ettiği terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
03 Ağustos 2020 11:21
Temmuzda 106 terörist, etkisiz hale getirildi
03 Ağustos 2020 08:25		 MSB: Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi
02 Ağustos 2020 20:17
YPG/PKK'ya temmuzda ağır darbe
02 Ağustos 2020 14:06		 FETÖ şüphelisi eski yüzbaşının 'itirafçı' kurnazlığı
02 Ağustos 2020 11:17
PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
01 Ağustos 2020 12:27		 PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan 12 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi
31 Temmuz 2020 14:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:15 - 'Hem emeklileri hem de devleti dolandırdılar'08:05 - 'Van Gölü çevresi ölüm rotası oldu'08:00 - Kök hücreden mini karaciğer ürettiler07:55 - Atina ile Lozan yeniden masada07:55 - Altın zirve yaptı 2000 dolara koşuyor07:50 - Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerinde İngilizce kelimeler ayıklanacak
07:46 - İnce'nin parti kuracağı iddiaları CHP'yi karıştırdı07:45 - Şirketini geliştirene teşvik verilecek07:44 - Milli jetin motoru 2029'da çalışacak07:20 - Dağdan kaçış sürüyor: Terörle mücadelede etkili sonuç07:15 - FETÖ Avrupa'da mahkeme kuruyor07:05 - Kovid-19 nedeniyle Kurban'da bağış rekoru kırıldı
06:50 - Altın'da 'vur-kaç' çok tehlikeli06:40 - Büyük İsrail projesi çöktü: Mehmetçik, Mahmur ve Sincar için hazırlanıyor06:30 - Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı06:10 - ABD terörü finanse ediyor05:22 - Bakan Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili açıklama
00:09 - Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?
MEB'den açık öğretim okulları sınıf geçme ve sınav açıklaması
Kovid-19 nedeniyle Kurban'da bağış rekoru kırıldı
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu
Altın'da 'vur-kaç' çok tehlikeli
MEB, mesleki okullarda il dışı nakiller için boş kontenjanların acilen belirlenmesini istedi
İnce'nin parti kuracağı iddiaları CHP'yi karıştırdı
FETÖ Avrupa'da mahkeme kuruyor
Büyük İsrail projesi çöktü: Mehmetçik, Mahmur ve Sincar için hazırlanıyor
Bu kampüste hayat var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gözünü çizmek 1
Eşine kafa atan adam 1
domates peynir ekmek 1
romatizma 1
hurdacılık 1
kıraathane 1
ingiltere 1
ekşi elmalar 1
erkenden uyumak 2
Diskalifiye olmak 1
SON İLANLAR
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ufuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarı Yılı Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam