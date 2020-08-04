İnce'nin parti kuracağı iddiaları CHP'yi karıştırdı
Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddiaları yeni bir boyut kazandı.
|04 Ağustos 2020 07:46
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İnce, parti kuracağı yönündeki iddialarla ilgili "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı söylerim" açıklamasında bulunurken, CHP İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Canan Kaftancıoğlu'nun da yardımcısı olan CHP'li Düzce "Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar" ifadelerini kullandı. Düzce paylaşımının devamında "Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak" dedi.
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