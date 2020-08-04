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Şirketini geliştirene teşvik verilecek

Şirketi büyütene, teknolojiyi geliştirene teşvik geliyor. Ölçek büyüten firmanın ilave istihdam yükü hafifletilecek, verimsiz makinelerini yenileyene teşvik verilecek.
 04 Ağustos 2020 07:45
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Şirketini geliştirene teşvik verilecek

Türkiye, ekonominin her alanında olduğu gibi sanayide de büyük dönüşüme sahne oluyor. Ekonominin belkemiği işletmelerin ölçek sorunlarını çözen, teknolojik dönüşümünü teşvik eden, krediye erişimini kolaylaştıran, vergi indirimlerini geniş alana yayan düzenlemeler devreye giriyor. İmalat sanayindeki firmaların ölçek büyütmesine bağlı olarak mevzuatla getirilen ilave zorunlu yükümlülüklerin tamamı yeniden belirleniyor.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre ölçek büyüten firmaların karşılaşacağı ilave istihdam yükü hafifletilecek. Firma birleşmelerine yönelik eşleştirme, nitelikli istihdam, danışmanlık desteklerini güçlü destek programı devreye alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, işletmelerin girdi maliyetlerini düşürmeye, verimliliklerini artırmaya ve teknolojik dönüşümlerini hızlandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

PİYASADA DÖNÜŞÜM ZAMANI

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında sanayi işletmelerinin girdi maliyetini azaltmaya yönelik iki önemli proje yürütülüyor. 2022 yılı sonuna kadar sürecek proje kapsamında küçük işletmelerde kullanılan elektrik motorlarının dönüşümü yoluyla sanayide enerji verimliliğine yönelik ek yatırımların teşviki öngörülüyor. Piyasaya girecek yeni elektrik motorları ve bunlardaki makine, ekipmanın verimli olması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sanayideki dönüşüme ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bakan Varank, bu proje ile verimsiz motorların elden çıkacağını, makine ve ekipmanın verimli hale geleceğini ifade etti. Bakan Varank, bu konuda yedi organize sanayi bölgesi yönetimiyle devlet destekleri, proje kaynakları konusunda bir finans modeli oluşturulmasına yönelik çalışma yaptıklarını bildirdi. Bakan Varank bu dönüşümle birlikte enerji maliyetinde yüzde 20'ye varan iyileşme sağlanacağını bildirdi.

200 BİN ESNAFA 10 MİLYAR DESTEK

Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 200 bin esnafın işini büyüme ve geliştirmesi için verilen finansman desteğinin 10 milyara ulaşması bekleniyor. KOSGEB desteklerinden imalat sanayiine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye çıkarılacak. Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi yenilenerek finansal desteklerin çeşitliliği sağlanacak, ekonomik katkısı dikkate alınarak uygun koşullu kredi desteklerine devam edilecek. Girişimlerin yenilikçi iş modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacak. Esnaf ve sanatkarların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayacak şekilde rekabet güçleri ve kapasiteleri artırılacak.
Sabah
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