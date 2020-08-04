1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerinde İngilizce kelimeler ayıklanacak

Türk Dil Kurumu, tabelalardan şirket isimlerine kadar her alandaki yabancı kelimelerle ilgili kapsamlı rapor hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu'nda görüşülen raporda İngilizce isimlerin ayıklanması ve Türkçenin korunması için yasa çıkarılması önerildi.
 04 Ağustos 2020 07:50
Yazdır
Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerinde İngilizce kelimeler ayıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında ele alınan bir konu, önümüzdeki yasama döneminde yasa teklifi olarak TBMM'nin önüne gelecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Türkçenin korunması konusunda Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı kapsamlı raporun, toplantıda gündem olduğu öğrenildi. TDK'nın hazırladığı raporda hem günlük hayatta Türkçenin yerini alan yabancı kelimeler, hem tabela ve panolarda kullanılan İngilizce duyuru ve reklamlar, özellikle de şirket ve AVM isimlerinin İngilizce olmasıyla ilgili saptamaların yer aldığı öğrenildi.

REKLAM, AFİŞ, ŞİRKET

Toplantıda buna ilişkin günlük hayattan örnekler verilirken, geçmişte TBMM'ye yabancı dildeki reklam, ilan, pano, afiş, şirket ve lokanta isimlerinin ayıklanması ve Türkçenin doğru kullanımının sağlanması amacıyla birden fazla yasa teklifinin verildiği de anımsatıldı. Özellikle İngilizcenin şirket, otel, lokanta, AVM gibi yerlerin isimlerinde çok sık kullanıldığı, bunun da Türkçenin bir parçasıymış gibi kabul edildiği aktarıldı.

ANKARA'DAN ÖRNEKLER

İngilizce veya başka dillerin, yardımcı olmak ve yönlendirmek için ikinci dil olarak kullanılabileceği ancak ilk isimlerin Türkçe olması gerektiği vurgulandı. Toplantıya katılanlar, "Ankara'da yol boyunca başımızı nereye çevirsek, yabancı isimli oteller, AVM'ler, şirketler, hastaneler görüyoruz. Yeni bir yasal düzeleme ile bunlara bir düzen getirilmeli" dediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konudaki hassasiyetini dile getirdiği belirtildi.

TV PROGRAMLARI

Toplantıda ayrıca TV kanallarındaki programlarda, hem sunucu ve spikerlerin hem de programa katılan konukların günlük konuşmalarında sürekli yabancı kelimeler kullandığı, etkileyici olmak adına, Türkçe karşılığı yerine yabancı kelimelerin tercih edildiği, bu tür yayınların vatandaşa ulaşamadığı değerlendirmesi de yapıldı. Hazırlanacak yasa taslağında bu yayınlara ilişkin de düzenleme olması gerektiği ifade edildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?
04 Ağustos 2020 00:01		 Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
03 Ağustos 2020 23:01
Şanlıurfa'da taziye yapılması yasaklandı
03 Ağustos 2020 22:32		 Vaka sayısı artmaya devam ediyor
03 Ağustos 2020 19:31
Mahkumlar artık 'yerli ve milli elektronik kelepçe' ile takip edilecek
03 Ağustos 2020 18:09		 YÖK'ten tercih döneminde öğrencilere büyük destek
03 Ağustos 2020 17:09
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
03 Ağustos 2020 14:50		 Kapasitesinin 3 katı dolan otobüsten fazla yolcuyu polis indirdi
03 Ağustos 2020 12:37
Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri, düşmana korku dosta güven veriyor
03 Ağustos 2020 11:11		 Kamuda 'dijital güvenlik' için sıkı önlemler geliyor
03 Ağustos 2020 09:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:15 - 'Hem emeklileri hem de devleti dolandırdılar'08:05 - 'Van Gölü çevresi ölüm rotası oldu'08:00 - Kök hücreden mini karaciğer ürettiler07:55 - Atina ile Lozan yeniden masada07:55 - Altın zirve yaptı 2000 dolara koşuyor07:50 - Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerinde İngilizce kelimeler ayıklanacak
07:46 - İnce'nin parti kuracağı iddiaları CHP'yi karıştırdı07:45 - Şirketini geliştirene teşvik verilecek07:44 - Milli jetin motoru 2029'da çalışacak07:20 - Dağdan kaçış sürüyor: Terörle mücadelede etkili sonuç07:15 - FETÖ Avrupa'da mahkeme kuruyor07:05 - Kovid-19 nedeniyle Kurban'da bağış rekoru kırıldı
06:50 - Altın'da 'vur-kaç' çok tehlikeli06:40 - Büyük İsrail projesi çöktü: Mehmetçik, Mahmur ve Sincar için hazırlanıyor06:30 - Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı06:10 - ABD terörü finanse ediyor05:22 - Bakan Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili açıklama
00:09 - Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?
MEB'den açık öğretim okulları sınıf geçme ve sınav açıklaması
Kovid-19 nedeniyle Kurban'da bağış rekoru kırıldı
Altın'da 'vur-kaç' çok tehlikeli
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu
İnce'nin parti kuracağı iddiaları CHP'yi karıştırdı
MEB, mesleki okullarda il dışı nakiller için boş kontenjanların acilen belirlenmesini istedi
FETÖ Avrupa'da mahkeme kuruyor
Büyük İsrail projesi çöktü: Mehmetçik, Mahmur ve Sincar için hazırlanıyor
Bu kampüste hayat var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkenden uyumak 2
hurdacılık 1
Eşine kafa atan adam 1
susamak 1
Telegram 1
ingiltere 1
muharrem ince 1
ırak 1
selfie 1
dila hanım 2
SON İLANLAR
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ufuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarı Yılı Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam