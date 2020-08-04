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Altın zirve yaptı 2000 dolara koşuyor

Altının ons fiyatı, 1985.18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1972.16 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, dün rekorunu 1985.18 dolara taşıdı.
 04 Ağustos 2020 07:55
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Altın zirve yaptı 2000 dolara koşuyor

Düne 1983.20 dolardan başlayan altının onsu, daha sonra yüzde 0.16 azalışla 1972.16 dolardan işlem gördü. Geçen hafta 1983 dolarla tarihi zirvesini gören ve haftayı yüzde 0.97 artışla 1975.25 dolardan tamamlayan altının onsu, bu hafta rekorunu 1985.18 dolara taşıdı.

Geçen haftayı yüzde 0.73 kazançla 443.15 liradan tamamlayın altının gram fiyatı da dün uluslararası piyasalarda 446.06 lirayla rekor seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0.15 azalışla 442.35 lira seviyelerinden işlem gördü.

AA'ya konuşan analistler, dün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu hatırlatarak, teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu, 1970 doların ise destek olarak takip edileceği yorumunu yaptılar.
Anadolu Ajansı
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