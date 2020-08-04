Altın zirve yaptı 2000 dolara koşuyor
Altının ons fiyatı, 1985.18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1972.16 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, dün rekorunu 1985.18 dolara taşıdı.
|04 Ağustos 2020 07:55
|Yazdır
Düne 1983.20 dolardan başlayan altının onsu, daha sonra yüzde 0.16 azalışla 1972.16 dolardan işlem gördü. Geçen hafta 1983 dolarla tarihi zirvesini gören ve haftayı yüzde 0.97 artışla 1975.25 dolardan tamamlayan altının onsu, bu hafta rekorunu 1985.18 dolara taşıdı.
Geçen haftayı yüzde 0.73 kazançla 443.15 liradan tamamlayın altının gram fiyatı da dün uluslararası piyasalarda 446.06 lirayla rekor seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0.15 azalışla 442.35 lira seviyelerinden işlem gördü.
AA'ya konuşan analistler, dün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu hatırlatarak, teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu, 1970 doların ise destek olarak takip edileceği yorumunu yaptılar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Altın'da 'vur-kaç' çok tehlikeli
04 Ağustos 2020 06:50
|Altının onsu 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini gördü
03 Ağustos 2020 11:48
|Dolar/TL, 6,97 seviyesinden işlem görüyor
03 Ağustos 2020 10:30
|Altın rekora doymuyor
02 Ağustos 2020 07:50
|Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
01 Ağustos 2020 11:56
|Altının onsu 1.982,73 dolarla tarihi zirvesini gördü
31 Temmuz 2020 11:20
|Dolar/TL, 6,97 seviyesinden işlem görüyor
31 Temmuz 2020 10:19
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
30 Temmuz 2020 14:28
|Çeyrek altın haftayı 712 TL'den tamamladı
30 Temmuz 2020 14:07
|Dolar 7 TL sınırına yaklaştı
30 Temmuz 2020 12:12