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'Hem emeklileri hem de devleti dolandırdılar'

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şubesi'nden bazı yöneticilerin, kentin 13 ilçesinde kömür vurgunuyla hem emeklileri hem de devleti milyonlarca lira dolandırdığını belirledi.
 04 Ağustos 2020 08:15
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'Hem emeklileri hem de devleti dolandırdılar'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: İçişleri Bakanlığı, 2018'den itibaren Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şubesi ile 13 ilçe şubesinin dahil olduğu kömür usulsüzlüğüne ilişkin Meclis'e bir rapor sundu. Raporda, "Kömür satışı yapılıyormuş gibi para topladılar. İzmir'de tüketilemeyecek kadar kömür satışı yaptılar. Emeklileri borçlandırdılar hatta bir kişiye 570 bin TL'lik kömür satılmış gibi gösterdiler. Derneğin bazı şubelerinin yöneticileri ile kömür firmalarının sahip/ortakları aynı kişiler" ifadelerine yer verildi. Milliyet'in ulaştığı raporda, bakanlığın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dernekler Denetçiliği'nin tarafından yapılan bazı tespitler şu şekilde yer aldı:

- SATIYORMUŞ GİBİ YAPTILAR: Türkiye Emekliler Derneği'nin Bornova, Menemen, Ödemiş, Buca, Menderes, Eşrefpaşa, Aydın, Turgutlu, Akhisar, Urla, Bayraklı, Salihli ve Torbalı şubeleri ile anlaşan kömür firmaları tarafından olağan kredi veya finans kurumlarından para temin edemeyen kişilere, yüksek faizle ve mali açıdan olumsuz koşullarda bırakacak şekilde, kömür satış işlemi yapılıyormuş gibi gösterilerek para verme işlemi yapıldı.

- FİRMAYA AKTARDILAR: Kömür satış işlemlerinin taksitleri Türkiye Emekliler Derneği vasıtası ile ilgili kişinin maaşından SGK tarafından kesilerek 2018'de ilgili firmanın banka hesabına yatırıldı. 2019'da bu paralar, SGK tarafından Türkiye Emekliler Derneği'nin banka hesabına yatırıldı. Banka hesabına yatan para, Türkiye Emekliler Derneği'nce kömür firmalarının banka hesabına aktarıldı. 2020'de de benzer yol izlendi.

- BİR KİŞİYE 570 BİN TL'LİK KÖMÜR SATIŞI: Dernek tarafından kullanılan kömür işlerinin takip edildiği bilgisayar programında şubelere ve kömür firmalarına istedikleri kadar kömür satış işlemi yetkisi verildiği görülmüştür. SGK kesintileri incelendiğinde; bir kişiye 570.000,00 TL'lik kömür satış işleminin yapıldığı görülmüştür.

- OPERASYONA RAĞMEN SÖZLEŞME YENİLEDİLER: 2019'da Adana'da ve İzmir'de kömür firmalarına ilişkin olarak emniyet müdürlükleri tarafından operasyon düzenlenmesi, bu durumdan derneğin şubelerinin ve genel merkezinin haberi olmasına rağmen, 2020'de tefecilik ve dolandırıcılık işini yapan kömür firmalarıyla sözleşmelerinin yenilenmesi bu işlemlerin derneğin yetkililerinin bilgisi dahilinde yapıldığı şüphesini güçlendirmektedir.

- TÜKETİLEMEYECEK KADAR SATIŞ: Satış miktarlarının İzmir gibi bir bölgede tüketilmeyecek bir kömür miktarı olduğu, bu nedenle kömür satış işleminden çok kömür satış işlemi yapılıyormuş gibi yapılarak para verme işleminin yapıldığı anlaşılmıştır.

- HEM DERNEK HEM FİRMA YÖNETİMİNDE: Derneğin bazı şubelerinin başkan/yönetim kurulu üyesi ile kömür firmalarının sahip/ortaklarının aynı kişilerden oluştuğu görülmüştür. Dernek şubeleri ve firma adreslerinin aynı olduğu belirlenmiştir.

- FESİH VE SUÇ DUYURUSU: Yapılan şikayetlere ve açılan davalara rağmen bu işleme devam edilmesi, satılan kömür miktarları üzerinde Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi'nce gerekli önlemlerin alınmaması, kömür firması sahipleri/ortakları ile şubelerin başkanları, yönetim kurulu üyelerinden bazılarının aynı kişiler olması, 2020'de de kömür satış işlemi yapılıyormuş gibi yapılarak para verme işleminin yapıldığı, firmalarla tekrar sözleşme imzalanması nedeniyle İzmir Valiliği'nce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.
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