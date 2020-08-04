Soru önergeleri yanıtsız kalıyor

Milliyet'ten ŞEVKET YAMAN'ın haberine göre: Parlamentonun hükümeti denetleme yollarından biri olan soru önergelerine başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar yanıt vermezken, son zamanlarda da yanıt niyetine link göndermeye başladı. Bakanlıklar tarafından verilen linklerde ise herhangi bir bilgi bulunmuyor" tepkisini gösterdi.

"Yanıtsız kaldı"

Karaca, şu açıklamalarda bulundu: "Kamu özel iş birliği modeli ile yapılan ve yapılması planlanan projelere ilişkin soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir' diye cevap verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise link gönderdi. Sorulan sorulardan özellikle de hangi projelerin KÖİ modeliyle yapıldığına dair hiçbir veri bulunmamakla birlikte yapılması planlanan projelere ilişkin sorular da cevapsız kaldı.

Milli Dayanışma Kampanyası ile toplanan bağışlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verilen soru önergesine ise 'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir' yanıtı geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptığımız bilgi edinme başvurusuna gelen cevapta ise iki ayrı link vardı.

Linkteki açıklamalar incelendiğinde sadece toplam bağış miktarı, toplam bağış adedi, atılan SMS sayısı ve SMS'ler ile toplanan para miktarı dışında herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Dolayısıyla bilgi edinme başvurusuna konu olan 12 sorunun 10 tanesi yanıtsız kaldı. Milletvekili olarak biz hükümetten bilgi alamıyoruz. Linkteki bilgileri biz zaten biliyoruz."