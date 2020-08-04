Kurtulmuş, Ayasofya'dan sonraki hedefi açıkladı
|04 Ağustos 2020 08:20
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipler Derneği tarafından videokonferans yöntemiyle düzenlenen bayramlaşma programında, Türkiye'nin demokrasi ve gelişme tarihinin, imam hatip okullarının tarihi olduğunu belirterek, "İmam hatipler, Türkiye'nin toplumsal gelişiminde kilit rol oynamaktadır" değerlendirmesini yaptı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasıyla çifte bayram yaşadıklarını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Ezanın aslına döndürülmesi, milletimizin kendi İslami geleneklerinden uzaklaştırılmasından döndürülmesi, Ayasofya'nın ibadete açılması da Türkiye'nin tarihiyle bağlantısının koparılması süresinin sonlandırılmasıdır. Bu iki olay birbirini tamamlayan bir gelişmedir. Çok şükür bugünlere geldik."
'Önümüzdeki hedef'
Ayasofya'nın Sultan Fatih'in vakfiyesinin gerçekleştirilmesi ve onun vakfettiği caminin asli fonksiyonuna döndürülmesi olduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Şimdi önümüzde Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin ve Yavuz Sultan Selim'in vakfiyesi olan Kudüs-ü Şerif vardır ve zihnimizin bir kenarında yer almak durumundadır. Nasıl on yıllar boyunca 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' dediysek bundan sonraki süreçte önümüzde bir hayalimiz, bir hedefimiz olarak Yafa Kapısı'nın üzerinde yazan 'Lailaheillallah İbrahim Halilullah' vakfiyesini gerçekleştirmek bizim milletimizin bir sorumluluğudur."
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