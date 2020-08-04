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Emlak arayan artık fibere de bakıyor

Turkcell, pandemiyle birlikte yüksek hız ve kesintisiz internet bağlantısının öneminin daha da ortaya çıktığını belirtti
 04 Ağustos 2020 08:58
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Emlak arayan artık fibere de bakıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre yüksek hız ve kesintisiz bağlantı için olmazsa olmaz fiber optik altyapı konusunda bugüne kadar yapılan araştırmalar, fiber internet ve yüksek hıza sahip evlerin daha değerli olduğunu ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte yapılan anketlerden çıkan bir başka sonuca göre katılımcıların büyük çoğunluğu fiber interneti olan ev tercih ediyor.

Yine araştırmalarda yüksek hızlı bağlantının konut fiyatını balkon ya da kapalı otopark kadar etkilediğine de değiniliyor. Turkcell'de de pandemi süresince fiber müşterilerinin gündüz internet kullanımında yüzde 90'a varan artışlar yaşandı. Akşam trafiğinde ise yüzde 30 artış meydana geldi. Turkcell fibere olan talep yine aynı şekilde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 arttı.

4. temel altyapı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, fiber optik altyapıya yaptıkları yatırımın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi süresince evde geçirdiğimiz sürenin artması, yüksek hızlı internetin hayatımızı ne denli kolaylaştırdığını gösterdi. Fiber optik teknolojisinin sunduğu ışık hızı bu dönemde konut satın alma ve kiralama kriterleri arasında çok daha etkili olmaya başladı. Artık fiber internet de elektrik, su ve ısınma altyapılarından sonra dördüncü temel altyapı haline geldi. Bugüne kadar yapılan araştırmalar da fiber internet altyapısının ve beraberinde getirdiği güçlü mobil şebekenin konutlara ne denli değer kattığını gösteriyor. Türkiye'de de emlak sektörü fiberle fark yaratarak rekabeti artırıyor."

Pandemi etkiledi

Ceyhun Özata, "Özellikle pandemi sonrası evden çalışma ve eğitim alma durumlarına her an hazırlıklı olmak için fiber altyapıya sahip evler, tercih sebebi olmaya başladı. Müşterilerimizin pandemi sürecindeki fiber internet kullanım alışkanlıklarına baktığımızda en büyük değişikliğin öğle saatlerinde olduğunu gördük. Gündüz trafikleri yüzde 90'a yakın artarken, akşam saatlerinde de yüzde 30 seviyesinde artışlar gözlemledik. Aynı zamanda fibere geçmek isteyen müşterilerimiz yine bu dönemde yüzde 70 arttı" dedi.
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