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Taksicilere puan sistemi geliyor

Müşteriler, taksinin şoförüne; kurallara uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek.
 04 Ağustos 2020 08:59
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Taksicilere puan sistemi geliyor

Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında rekabet başlayacak.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, pandeminin halen işlerini etkilemeye devam ettiğini, sektördeki iş kaybının yüzde 60 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Eylül gibi pandeminin etkisinin daha da azalacağını öngördüklerini belirten Aksu "Bu süreçte Özel Tüketim Vergisi teşviki sektörümüz için tekrar gelirse 270 milyon liralık araç alımı yapıp araç parkını yenileyerek sezonu açmak istiyoruz. ÖTV teşviki ile sektör her sene üç bin araç yenilenir. Doğrudan 250 bin kişi buradan ekmek yiyor. Her gün 800 bin taşıma yapıyoruz. Bu gerçekler ışığında araçlarımızı da yenileyerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz" dedi.

Sektörün daha da keyifli hale gelmesi için bir mobil uygulama üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Aksu "Ödüllendirme sistemini getirerek müşterilerimize daha da kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

Bu çalışmamız bittiğinde müjdeyi vermiş olacağız. Sektörde iyi örnekleri çoğaltarak müşterilerimizi daha memnun ve mutlu etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Müşteriler, kullandıklarını taksinin şoförüne, mobil uygulama üzerinden; trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Müşteriler, yüksek puan almış şoförleri tercih edebilecek. Böylece notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında da tatlı bir rekabet başlayacak.
Türkiye
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