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Mevsimlik dolandırıcılar sahte villa ilanları ile dolandırıyor

Sahte villa ilanlarına kanmayın! Dikkat mevsimlik dolandırıcılar
Pandemiyi fırsat bilerek tanınmış acentelerin internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar, ucuz villa ilanlarıyla tatilcileri tuzağa düşürüyor
 04 Ağustos 2020 09:03
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Mevsimlik dolandırıcılar sahte villa ilanları ile dolandırıyor

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Koronavirüs nedeniyle bu yıl otel yerine kiralık villaları tercih eden vatandaşlar, dolandırıcıların hedefi oldu. TÜRSAB'a bağlı acentelerin internet sitelerini bire bir kopyalayan dolandırıcılar, daha ucuz villa kiralama vaadiyle kendilerine başvuran tatilcileri dolandırıyor. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, dolandırıcıların sahte ilanlarda TÜRSAB'ın logosunu dahi kopyaladıklarını belirterek, "Bölgede her sitede aynı fiyata olan villayı kampanya ve indirim vaatleriyle sahte sitelerden kiralamayın."

Yüzlerce vatandaş

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl oteller yerine villaları tercih eden vatandaşlar sahtekarların tuzağına düşüyor. Arama motoru reklamlarını da kullanan dolandırıcılar villa kiralayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı seyahat acentelerinin fotoğraflarını başka bir şirket adı altında kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağlıyor.

Uygun tatil arayışındaki vatandaşlar da dolandırıcıların açtığı paravan sitelerden işlem yapıyorlar. Durumu fark eden kullanıcılardan kimi geldikleri villaların önünde kapı duvar kalıyor kimi de aslında öyle bir seyahat acentesinin olmadığını öğreniyor. Bu yıl özellikle yüzlerce vatandaşın bu tuzağa düştüğü ortaya çıktı.

'Başkasına da kiralamış'

Koronavirüs salgını nedeniyle otel tatilini iptal eden Belgin G. da o mağdurlardan biri. Antalya Kalkanlar Bölgesi'ndeki villa ilanı için internette gezinen Belgin G., "Emlakjette günlüğü bin 400 TL olan ilanın numarasını aradık. 'Elinizde uygun ev var mı' dedik. 'Var' dendi, daha sonra evin konumu, bütün fotoğraflarını yolladılar.

Aradan iki gün geçince Samet Atik isminde birinin hesap numarasını yolladılar. 1500 TL kaporayı yatırdım. Sonra kızkardeşim villayı görmek istedi. Kızkardeşim bölgede olduğu için evi görmeye gittiğinde adamı, aradı cevap yok. Kızkardeşim villaya gitti, kapı duvar. Daha sonra öğrendik ki bayağı kişiyi dolandırmışlar. Bizim evi birkaç kişiye daha kiralamışlar. 1 haftalığına 8 bin 500 TL'ye anlaşmıştık. Öyle bir konuşma şekilleri var ki dolandırılıcağınıza ihtimal vermiyorsunuz" dedi.

'Sanırım bir anlık gaflete düştüm'

Trabzon'dan Antalya'nın Kalkan tatil bölgesine ailesiyle birlikte gelmek isteyen Mert Karaağaçlı da booking.com üzerinden anlaştığı dolandırıcıların tuzağına düştü.

Sahte villa kiracıları ile kontağa geçtiğini belirten Karaağaçlı, "Rezervasyon nedeniyle 7 bin 250 TL para gönderdim. Akşam yola çıkıp bayramın ikinci günü orada olacaktım. Sonra adamlara ulaşmaya çalıştım. Ulaşamayınca kiraladığım villanın içinde bulunduğu mahallenin muhtarına ulaştım.



Durumu anlattım. Muhtar kendisi araştırdı, dolandırıldığımızı söyledi. Orada öyle bir villa var ama, villayı kiraya veren kişilerin burada çalışmadığını söyledi. Sanırım bir anlık gaflete düştüm, bir de booking.com olduğu ve fiyat güzel olunca dalgınlığıma geldi" şeklinde konuştu.

'TÜRSAB'ı bile kopyalıyorlar'

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin ise Milliyet aracılığıyla uyarı ve tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle iç turizmde salgın nedeniyle aileler, izole bir tatil geçirmek için villaları tercih ediyorlar. 1 ay öncesinden beri bir yoğunluk var. Tabi sahtekarlarda pazarlarını buraya açıyorlar. Bu mağduriyet otellerde çok fazla olmuyor. Sitelerini kopyalayamıyorlar. Oteli aradığınız zaman rezervasyon var veya yok öğrenebiliyorsunuz. Ama villa kiralayan dolandırıcılar parayı aldıktan sonra kayıplara karışıyorlar. Bir daha o numaraya ulaşılamıyor. Varolan villaların gerçek internet sitelerini kopyalıyorlar. Kendi sitelerinde aynı villayı yayınlıyorlar. Daha sonra 10 bin liralık villayı, 8 bin TL'ye kiralıyorlar. Bu tabi misafirin ilgisini çekiyor. 5 bin TL'ye kadar peşin ödemeye inen var. Yani 10 bin TL'lik bir villayı 8 bin veya 9 bin TL'ye bulamazsınız. O bölgede fiyat değişmez. Ortalama 10 bin TL'den başlıyor.
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