Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
|04 Ağustos 2020 09:17
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Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yavşancık köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Öte yandan Giresun'un Espiye ilçesinde Kurugeriş ve Çalkaya köylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, her iki köydeki koronavirüs vakaları nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ikinci bir emre kadar karantina uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Taner Tengir, Kaymakamlık başta olmak üzere, belediye, toplum sağlığı merkezi, jandarma ve diğer kurumlarla köylerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.
Tengir, fındık hasat sezonu olması dolayısıyla her iki köyde yaşayan vatandaşların köy içerisinde tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirebileceğine dikkati çekerek, köyler arasında ziyaret, misafirlik ile köylere giriş ve çıkışa izin verilmeyeceğini kaydetti.
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