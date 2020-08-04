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Cezayir basını yazdı: Türkiye firari yaveri iade etti

Cezayir basını, 2019'un sonunda Cezayir'den Türkiye'ye kaçan ve ülkesine ilişkin askeri sırları sızdırmakla suçlanan Guermit Bounouira isimli subayın Türkiye'nin işbirliği sonucunda Cezayirli güvenlik güçlerine teslim edildiğini yazdı.
 04 Ağustos 2020 09:33
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Cezayir basını yazdı: Türkiye firari yaveri iade etti

KURMAY BAŞKANINA EN YAKIN İSİM

Hürriyet'ten İlker Sezer'in haberine göre: Perşembe günü Türkiye'den ayrıldığı belirtilen asker dün askeri soruşturma komitesinin karşısına çıkartıldı. Ülke basınına göre, eski Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in eski 'başyaveri' olan Bounouira, Salih'in 2019 Aralık'ta ani bir şekilde ölmesinden bir hafta sonra ülkeden kaçtı. Salih, gösterilerin ardından Cezayir'i demir yumrukla yöneten eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika'nın istifaya zorlanmasında önemli rol oynamıştı.

YOLSUZLUKLA DA SUÇLANIYOR

Firari subay Bounouira'nın, ülkeden kaçmasının ardından son haftalarda Cezayir ordusuna ilişkin sızdırılan gizli bilgilerin arkasındaki isim olduğu iddia ediliyor. Yurtdışındaki emekli eski askerler ve muhaliflerle irtibat halinde olduğu belirtilen Bounouira hakkında yolsuzluk suçlamaları da bulunuyor.

CEZAYİR LİDERİ ERDOĞAN'I ARAMIŞTI

Söz konusu askerin Cezayir güvenlik güçlerine teslim edilmesi, Türkiye ve Cezayir arasında gelişen ilişkilerin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Cezayir basını, Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun arasındaki telefon görüşmesine dikkat çekti. Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ise 29 Temmuz tarihinde Tebbun'u ziyaret etmişti. Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın Nisan 2019'da istifa etmesinin ardından göreve gelen Tebbun, ülkede kapsamlı yolsuzluk operasyonlarına girişmişti.
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