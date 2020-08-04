Cezayir basını yazdı: Türkiye firari yaveri iade etti
|04 Ağustos 2020 09:33
|Yazdır
KURMAY BAŞKANINA EN YAKIN İSİM
Hürriyet'ten İlker Sezer'in haberine göre: Perşembe günü Türkiye'den ayrıldığı belirtilen asker dün askeri soruşturma komitesinin karşısına çıkartıldı. Ülke basınına göre, eski Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in eski 'başyaveri' olan Bounouira, Salih'in 2019 Aralık'ta ani bir şekilde ölmesinden bir hafta sonra ülkeden kaçtı. Salih, gösterilerin ardından Cezayir'i demir yumrukla yöneten eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika'nın istifaya zorlanmasında önemli rol oynamıştı.
YOLSUZLUKLA DA SUÇLANIYOR
Firari subay Bounouira'nın, ülkeden kaçmasının ardından son haftalarda Cezayir ordusuna ilişkin sızdırılan gizli bilgilerin arkasındaki isim olduğu iddia ediliyor. Yurtdışındaki emekli eski askerler ve muhaliflerle irtibat halinde olduğu belirtilen Bounouira hakkında yolsuzluk suçlamaları da bulunuyor.
CEZAYİR LİDERİ ERDOĞAN'I ARAMIŞTI
Söz konusu askerin Cezayir güvenlik güçlerine teslim edilmesi, Türkiye ve Cezayir arasında gelişen ilişkilerin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Cezayir basını, Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun arasındaki telefon görüşmesine dikkat çekti. Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ise 29 Temmuz tarihinde Tebbun'u ziyaret etmişti. Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın Nisan 2019'da istifa etmesinin ardından göreve gelen Tebbun, ülkede kapsamlı yolsuzluk operasyonlarına girişmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Evcil hayvanlarda ilk kez Kovid-19 görüldü
04 Ağustos 2020 10:55
|Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu
04 Ağustos 2020 08:45
|İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısını hükümet ödeyecek
03 Ağustos 2020 18:19
|Japonya'dan Türk doktora başarı ödülü
03 Ağustos 2020 15:21
|Bu ülkede virüs vakaları yüzde 68 arttı
03 Ağustos 2020 15:03
|ABD'li ilaç devi Kovid-19 aşısının denemelerine başladı
02 Ağustos 2020 21:03
|Aşıda heyecanlandıran açıklama: Ekim ayına hazır
02 Ağustos 2020 14:47
|Ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçirenler tutuklandı
01 Ağustos 2020 08:25
|Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
01 Ağustos 2020 06:15
|İran'da 7 günlük bebek virüs nedeniyle hayatını kaybetti
31 Temmuz 2020 22:14