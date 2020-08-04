Vahşice karısını öldüren Binbaşı'yı yakınları anlattı

ABD'de eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkayarak ölümüne sebebiyet veren Binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin ailesi ve avukatı, Nalan Kurtdere'nin doğum sonrası psikolojisinin bozulduğunu iddia etti. Binbaşı ve ailesi, psikolojik sıkıntılardan dolayı Türkiye'ye dönmek istese de araya pandemi girdi. Nalan Kurtdere'nin annesi de ABD için vize alamadı.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre: ABD'de üçüncü doğumu sonrasında psikolojisinin bozulduğunu iddia ettiği eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkayarak ölümüne sebebiyet veren Binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin (39) ailesi ve avukatı Arif Baltacı, Nalan Kurtdere'nin ölümüne neden olan süreci anlattı. Kurtdere, geçen yıl Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Florida eyaletinin Tampa kentindeki MacDill üssüne irtibat subayı olarak atandı. Nalan Kurtdere, önceki iki doğumunda olduğu gibi aralık ayındaki üçüncü doğumundan sonra da psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. İkinci doğumdan sonra da İstanbul Fransız Lape hastanesinde tedavi görmüştü. Kurtdere çifti, 10 Temmuz itibarıyla Türkiye'ye dönmek için çok uğraş verse de pandemi süreci nedeniyle Hüseyin Kurtdere gerekli izinleri alamadı, eşinin de üç çocukla tek başına uzun bir uçak yolculuğu yapamayacağına karar verdi. Nalan Kurtdere'nin annesi Hatice Tonbil ise kızına destek olmak için ABD'ye gitmek istese de pandemi nedeniyle vize alamadı. Hüseyin Kurtdere'nin babası Mehmet Kurtdere, oğlunun ifadelerine dayanarak gelininin ABD'de yaşadığına inanmadığını, onu defalarca arabayla gezdirip "İşte bak ABD'de yaşıyorsun" diye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

AVUKATI: TEK HATASI VAR

Binbaşı Kurtdere, ilk ifadesinde; eşinin doğum sonrası depresyondan muzdarip olduğuna inandığını, onu öldürme gibi bir niyetinin asla olmadığını, yatakta ölü bulduktan sonra ilk yardım yapıp polise haber verdiğini ve bu süreçte üç kızının da yanında olduğunu belirtmişti. Türkiye'de Hüseyin Kurtdere aleyhine haksız bir linç kampanyası başlatıldığını söyleyen avukat Baltacı, "Hüseyin eğer bir hata yapmışsa tek hatası ilk yardımı aramak yerine kendi müdahale etmesidir ki, bunun bir aylık geçmişini de düşünürseniz bunun tek sebebi de çocuklarının devlet korunmasına alınması durumunda eşinin rahatsızlığının hiç geçmeyeceğini düşünmesi" dedi.

Nalan Kurtdere'ye sakinleştirici verip yatağa bağlayan Kurtdere, ölüm sonrasında zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu. Kurtdere hala hapishanede, yaşları 7 ay ile 7 arasında değişen üç kızı ise farklı koruyucu ailelere verildi. Nalan Kurtdere'nin Türkiye'deki annesi çocukların velayetini almak için mahkemeye başvuruda bulundu.