Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.
|04 Ağustos 2020 09:39
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı bildirildi.
Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilçeye bağlı Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Gülburnu ve Özlüpelit köylerinde saat 09.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, yasağa uyulmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.
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