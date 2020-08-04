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Türkiye 2023'e hazırlanırken AK Parti'de büyük dönüşüm başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Türkiye'nin ve AK Parti'nin önümüzdeki yıllarda yaşamak istediği şahlanış için nasıl hazırlıklar yapıldığını SABAH'a anlattı: Başkan Erdoğan talimat verdi, "büyük dönüşüm" başladı. AK Parti'de 2023 vizyonuna uygun kadroların kurulması için düğmeye basıldı. İşte madde madde AK Parti'nin 2023 hazırlıkları
 04 Ağustos 2020 09:58
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Türkiye 2023'e hazırlanırken AK Parti'de büyük dönüşüm başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, "büyük dönüşüm" başladı. AK Parti'de 2023 vizyonuna uygun kadroların kurulması için düğmeye basıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'yi Cumhuriyetin 100'üncü yılına ve 2023 ötesine taşıyacak kadroların kurulmasını istediğini belirterek," Bizim dostlarımız yani yaslandığımız yer milletin ta kendisidir. Bizim milletimizle gönül bağımız vardır "dedi. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti teşkilatlarının hedeflerini SABAH'a şöyle anlattı:

"DİNAMİKLERİ OKUYORUZ"

Partimizde İl ve ilçe kongrelerimiz yeniden başlıyor.

Temel yaklaşımımız şu: Halkın nabzını tutan, sahanın fotoğrafını net çeken, sorunları doğru teşhis eden, çözüm önerilerini ileten, tecrübeyle gençliğin buluştuğu bir teşkilat modeli. Hem yeni sosyolojinin yani toplumsal dinamiklerin okunması hem de yeni metotların uygulanması yönünde bir çabamız var.

AK Parti sivil bir hareket, devletleşmeden, devleti millete hizmet için çalıştırmaya devam edeceğiz. Vatandaş eleştirisi ve sitemi bizim için büyük bir nimet, AK Parti'ye duyduğu güvenin ve beklentinin göstergesi. Milletle kurduğumuz ilişkide hizmet odaklıyız.

4 KONUDA VATANDAŞTAN HEYECAN VERİCİ DÖNÜŞLER GELDi

Vatandaştan 4 konuda heyecan verici dönüş aldık. Bunlar; Ayasofya, terörle mücadele, pandemi sürecinin yönetimi ve ekonomideki mikro dokunuşların günlük hayattaki karşılığı.

ÖZELLİKLİ BİR KONGRE OLACAK

Cumhurbaşkanımızın bizden istediği AK Parti'yi 2023 ve sonraki yıllara taşıyacak kadronun kurulması. İl ve ilçelerde halkın nabzını doğru yansıtan, toplumsal değerlerle, AK Parti'nin temel ilkeleriyle mutabık yörede tanınan ahlaklı, düzgün, heyecanı, vizyonu olan isimleri teşkilata kazandırmaya gayret ediyoruz.

AK Parti Büyük Kongresi yeni şeylerin söylendiği özellikli bir kongre olacak.

KADINLARA DAHA FAZLA GÖREV

Cumhurbaşkanımız, kadın temsiline de çok özel önem veriyor. Artık yaygın ve yoğun şekilde kadın ilçe başkanı, il başkanı da görmek istiyor.

Cumhurbaşkanımız, vatandaşın başını çevirdiğinde bir AK Parti teşkilat mensubu görmesini gönül seferberliği gerçekleşmesini istiyor.

UMUT VE ÇÖZÜM SİYASETİ

10.5 milyon üyesiyle AK Parti, benzersiz bir siyasi kurum. Ayrıca her yıl bir milyon yeni üye hedefliyoruz. Son 2 ayda 250 bin üye kaydı yaptık. Bu bile AK Parti'nin siyasetin merkezinde durduğunu umut ve çözüm olduğunu göstermesi bakımından önemli bir kriter.

Cumhurbaşkanımız, pandemi sürecinde 2 gün üst üste toplam 15 saat tek tek tüm il başkanlarını dinledi. Not aldı. İlin ihtiyaçları kadar genel siyasete ilişkin görüşler de ifade edildi. Bu iletişim ve siyaset yapma tarzı da AK Parti'nin en güçlü yanı. Bu heyecanı canlı tutmaya gayret edeceğiz.
Sabah
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