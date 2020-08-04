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Koronavirüs ilacı bulundu iddiası! 'Aviptadil' 4 günde iyileştiriyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'den umut verici açıklamalar geldi... İsviçre merkezli Relief Therapeutics isimli şirketin ürettiği 'aviptadil' isimli ilaç insanlarda kullanıldı ve yoğun bakımdaki hastayı 4 günde iyileştirdi
 04 Ağustos 2020 10:10
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İsviçre merkezli Relief Therapeutics isimli şirket ciğerleri koruyan peptit maddesinin sentetik versiyonu olan aviptadil isimli ilaç için patent başvurusu yaptı. İlacın koronavirüs yüzünden solunum sıkıntısı yaşayan hastaları hızla iyileştirdiği açıklandı. Covid-19 yüzünden solunum sıkıntısı yaşayan ağır hastaları iyileştirdiği tespit edilen RLF-100 isimli bir ilaç uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Hızla onay programına dahil edildi

İsviçre'nin en büyük ikinci kenti Cenevre merkezli Relief Therapeutics Holdings isimli şirket, solunum yolu sıkıntısı çeken hastaları iyileştiren bir ilacın ABD'deki kullanımı için hızlı onay programına dahil edildiğini açıkladı. Şirketin geliştirdiği ilaç ciğerleri koruyan doğal peptit maddesinin sentetik bir hali olarak kullanılıyor.

Ağır solunum sıkıntısı çekenler

RLF-100 ya da aviptadil olarak anılan ilacın, koronavirüs sebebiyle solunum sıkıntısı çeken ağır hastaları iyileştirmede kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, ilacın henüz 70 hastada kullanıldığını ve ikinci klinik test aşamasında olunduğu kaydedildi.

4 günde oksijen tüpünden kurtuldu

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ilacın Houston Methodist Hastanesi'nde görevli doktorlar tarafından kullanıldığı ve çok ağır hastaları çok kısa bir sürede iyileştirdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada salgının, iki akciğer nakli olan fakat vücudu bunu reddeden 54 yaşındaki bir Covid-19 hastasının RLF-100 kullandıktan 4 gün sonra sağlığına kavuştuğu ve oksijen tüpünden kurtulduğu belirtildi. Buna benzer 15'ten fazla örnek olduğu açıklandı.

Öte yandan ilacı Brezilya'daki bağımsız laboratuvarlarda inceleyen bilim insanları aviptadil isimli ilacın SARS virüsünün akciğer hücrelerinde ve bağışıklık sisteminde çoğalmasını engellediğini tespit etti.
Memurlar.Net
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