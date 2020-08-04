'Yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentimiz güçleniyor'
Albayrak: 'Büyümenin öncü göstergesi PMI endeksi Şubat 2011'den beri en yüksek seviyede. Yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentimiz güçleniyor'
|04 Ağustos 2020 10:39
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini belirterek, "Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
TÜFE'nin haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti:
"Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
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