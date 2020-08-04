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Karabük'te kamyonun çarptığı yaya öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
 04 Ağustos 2020 10:53
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Karabük'te kamyonun çarptığı yaya öldü

Alınan bilgiye göre, Karabük-Zonguldak kara yolunda ilerleyen N.D'nin kullandığı 67 ABH 371 plakalı kamyon, Sanayi kavşağı yakınlarında yol kenarında yürüyen Şinasi Kocakaya'ya (51) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kocakaya, ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan Kocakaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şinasi Kocakaya'nın ilçede imamlık yaptığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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