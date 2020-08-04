Gram altında tüm zamanların rekoru kırıldı
|04 Ağustos 2020 11:03
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Altının gram fiyatı bayram tatili sonrası işleme açılan yurt içi piyasalarda 440,8 lira seviyesinden işlem görüyor.
Altının ons fiyatı dün 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçti ve bugün 1.978 dolar seviyesinde dengelendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle rekorlar kıran altının onsunda dün kar satışlarının etkili olduğu görüldü.
Altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki gerileme ile değer kaybeden altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 440,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 723 lira, Cumhuriyet altını 2.952 liradan satılıyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 435-450 lira bandının izleneceğini söyledi.
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